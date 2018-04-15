سيناتور أمريكي: ترامب لم يقدم دليلًا على استخدام "الأسد" لأسلحة كيميائية

واشنطن - (أ ش أ)

صرح عضو لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي أنجوس كينج، اليوم الأحد، بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لم تقدم أي دليل إلى فريقه حول مزاعم استخدام النظام السوري الأسلحة الكيميائية قبل شن الضربات الصاروخية على سوريا.

وقال كينج وفقًا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، "لا توجد لدى معلومات حول تقديم إدارة ترامب أدلة قاطعة بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا".

وأضاف أننا "تلقينا إحاطات مستكملة خلال الأسبوع الجاري بشأن الضربات وأشاروا إلى أنهم واثقون من أن الأسلحة الكيميائية قد استخدمت ولكنهم لم يقدموا الأدلة".

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا قد قصفت ثلاثة مواقع حكومية في سوريا في عملية عسكرية في وقت مبكر من يوم أمس السبت استهدفت ما يقولون إنها منشآت أسلحة كيميائية.