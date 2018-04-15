اتفاق بين بكين وطوكيو على تحسين العلاقات وسط توترات تجارية صينية مع أمريكا

طوكيو - (د ب أ):

اتفق وزير الخارجية الصيني وانج يي ونظيره الياباني تارو كونو في طوكيو اليوم الأحد على تحسين العلاقات الثنائية في خضم حرب تجارية تلوح في الأفق بين الصين والولايات المتحدة.

وكشف الوزيران عن خطة لزيارات مشتركة للرئيس الصيني شي جينبينج ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لم تحدث منذ أن تولى الزعيمان السلطة في عام 2012 وسط توتر العلاقات بشأن اختلاف وجهات النظر فيما يتعلق بالتاريخ الحربي ونزاع إقليمي.

وتزامنا مع الذكرى السنوية الأربعين هذا العام على توقيع معاهدة سلام وصداقة بين البلدين، قال كونو للصحفيين إنه ووانج اتفقا على العمل من أجل تحسين الروابط الثنائية في شتى المجالات.

يذكر أن وانج، الذي وصل إلى طوكيو اليوم الأحد في زيارة تستمر لمدة ثلاثة أيام، هي أول وزير خارجية صيني يزور اليابان منذ أكثر من ثمانية أعوام.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الصيني لي كيه شيانج في مايو بزيارة إلى اليابان للمشاركة في قمة ثلاثية تجمعه وآبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، قال كونو إنه ووانج أكدا أيضا أن البلدين "سيعملان بالتنسيق الوثيق أثناء التطبيق الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، من أجل جعل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية بشكل كامل ومتحقق منه ولا يمكن الرجوع عنه إلى حقيقة".

كما قال كونو إنه طلب تعاون بكين في حل قضية المواطنين اليابانيين المخطوفين من جانب بيونج يانج قبل عقود.

وسيترأس كونو ووانج غدا الاثنين حوارا اقتصاديا رفيع المستوى بين البلدين في أول اجتماع من نوعه بين الجانبين منذ نحو ثمانية أعوام.