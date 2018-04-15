  • عاجل:مجلس النواب يوافق على إعلان حالة الطوارىء لمدة 3 أشهر في جميع أنحاء البلاد
    • 1338824 s

    أكثر الكلمات إنتشاراً

    ضرب سوريا القمة العربية الموازنة العامة سد النهضة محمد صلاح العملية الشاملة 2018

    عباس: القدس الشرقية ستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين

    03:30 م الأحد 15 أبريل 2018
    عباس: القدس الشرقية ستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس

    السعودية - ( د ب أ):

    أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن القدس الشرقية كانت وستبقى الى الأبد عاصمة لدولة فلسطين.

    وقال عباس، في افتتاح القمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران شرق السعودية اليوم الأحد ، إن القدس تشهد هجمةً استيطانية غير مسبوقة بدعم من الإدارة الأمريكية، وإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل جعلها طرفاً في الصراع وليست وسيطاً، والحديث عن خطة سلام أمريكية بات أمراً غير ذي مصداقية.

    وأضاف :" لم نرفض المفاوضات يوماً واستجبنا لجميع المبادرات التي قدمت لنا"، قائلا :"مساعينا لتحقيق المصالحة وتوحيد أرضنا وشعبنا لم ولن تتوقف ، ومستمرون بجهود تحقيق المصالحة ويجب تمكين الحكومة".

    القدس الشرقية فلسطين محمود عباس القمة العربية الولايات المتحدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان