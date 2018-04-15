السيسي: مصر لن تقبل بقصف "عناصر يمنية" الأراضي السعودية

القاهرة – (مصراوي):

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن مصر لن تقبل بقصف عناصر يمنية الأراضي السعودية بصواريخ بالستية.

وأضاف السيسي –خلال كلمته في القمة العربية الـ19- أن خطر التنظيمات الإرهابية والكيانات الطائفية يهدد دولا عربية عدة، آملاً في أن يعود البعض من الواقفين في الجانب الخاطئ من التاريخ عن دعمهم الإرهاب.

وأكد أنه لا يجب السماح باتخاذ الانقسام الفلسطيني ذريعة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا "الحفاظ على وحدة اليمن ووحدة ليبيا مسؤوليتنا".

وانطلقت فعاليات القمة العربية الـ29، الأحد، من مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء" بمدينة الظهران، بكلمة لملك الأردن، رئيس القمة العربية السابقة، والتي أكّد خلالها على ضرورة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ودعم في صمودهم لتحقيق دولتهم المستقلة، كما بارك العراقيين في انتصارهم على تنظيم داعش.

تستمر القمة لمدة يومين ويتضمن جدول أعمالها، 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في مقدمتها: الأزمة السورية والتدخل الإيراني والقضية الفلسطينية. كما يتضمن جدول الأعمال تطوير جامعة الدول العربية، وعقد قمة ثقافية عربية، إلى جانب تحديد موعد ومكان عقد القمة العربية المقبلة الـ 30 في عام 2019.