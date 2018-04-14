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ترامب لـ "نيكي هالي": مستعد لضرب سوريا مجددًا إذا استخدمت الكيماوي

10:37 م السبت 14 أبريل 2018
ترامب لـ "نيكي هالي": مستعد لضرب سوريا مجددًا إذا استخدمت الكيماوي

ترامب ونيكي هالي

واشنطن (أ ش أ)

كشفت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي، النقاب اليوم السبت، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن بلاده سوف تعاود الهجوم من جديد على سوريا في حالة "استمرارها في استخدام الغازات السامة".

وأضافت هالي - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية الليلة - أنها أجرت اليوم اتصالًا هاتفيًا بترامب، الذي أكد لها أن واشنطن مستعدة للرد على سوريا حال استخدام "الغازات السامة مجددا".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا قد نفذت - فجر اليوم - هجمات جوية ضد أهداف حكومية متعددة في سوريا تحت ذريعة استخدام القوات الحكومية السورية أسلحة كيماوية في مدينة دوما.

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