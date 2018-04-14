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حزب الله ينفي وقوع غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي

10:53 م السبت 14 أبريل 2018
حزب الله ينفي وقوع غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي

(مصراوي)
نفى حزب الله اللبناني، مساء السبت، وقوع غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي وكذلك في الجنوب السوري، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وقال حزب الله في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إنه "لا صحة لما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الإعلام الإسرائيلي والمسلحين، عن غارة إسرائيلية في ريف حلب الجنوبي أو في الجنوب السوري".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق، بأن دوي انفجار هائل سُمع داخل منطقة ريفية تسيطر عليها الحكومة السورية جنوبي حلب.

وأضاف المرصد، أنه لم يعرف بعد سبب الانفجار أو هدفه، ولم يتسن التأكد من أن الحادث الذي حصل أهو انفجار أو قصف جوي.

وكانت الولايات المتحدة قد نفذت ضربات جوية في سوريا بمشاركة بريطانيا وفرنسا، استهدفت خلالها مواقع عسكرية تابعة للقوات السورية.

حزب الله غارة اسرائيلية ريف حلب

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