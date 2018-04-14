بنس: الولايات المتحدة لن تسمح بهجمات كيماوية ضد المدنيين

ليما - (د ب أ):

قال نائب الرئيس الامريكي مايك بنس، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة " لن تتسامح مع استخدام الاسلحة الكيماوية ضد الرجال والنساء والاطفال".

وأضاف بنس في القمة الثامنة للأمريكتين في العاصمة البيروفية ليما : " الليلة الماضي، استحضرت القوات الأمريكية جهدا عسكريا استثنائيا ضد منشآت الأسلحة الكيماوية، مما أدى إلى تدهور وإضعاف قدرة الأسلحة الكيماوية في سوريا".

وقال إن الولايات المتحدة ما زالت "متفائلة" في أنه بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا، وبدعم من حلفاء مثل كندا ، "سنرى سورية، ورعاتها في روسيا وإيران ، يتخلون نهائياً عن استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين الأبرياء".

وصرح بنس بذلك خلال اجتماع ثنائي مع رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.

وعبر ترودو عن "الدعم الكامل" للضربة العسكرية.

وأضاف: "هذا شيء لا يمكننا قبوله - استخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين".