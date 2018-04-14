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المرصد السوري: أنباء عن خسائر بشرية في انفجار بقاعدة إيرانية بريف حلب

10:23 م السبت 14 أبريل 2018
المرصد السوري: أنباء عن خسائر بشرية في انفجار بقاعدة إيرانية بريف حلب

(مصراوي)
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - وقوع انفجار قوي في منطقة جبل عزان بريف حلف الجنوبي، وأن هذه المنطقة يوجد بها ميليشيات إيرانية موالية لحكومة بشار الأسد.

وتابع المرصد - حسبما ذكرت "العربية" - توجد معلومات أولية عن تحليق طائرات أو صواريخ في جبل عزان بحلب قبل الانفجار، وهناك بعض الخسائر البشرية في الانفجار.
وأوضح المرصد أن بعض الناشطين أكدوا تحليق طائرة فوق منطقة الانفجار في ريف حلب، كما أنه لا يمكن تأكيد وقوع استهداف أو غارة وراء الانفجار.

انفجار قاعدة إيران ريف حلب سوريا جبل عزان

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