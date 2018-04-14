انفجارات عنيفة تهز قاعدة إيرانية بريف حلب الجنوبي

(مصراوي)

أفادت فضائية "سكاي نيوز" في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات عنيفة متتالية مساء اليوم السبت، بريف حلب الجنوبي، وتبين أنها صادرة من إحدى القواعد الإيرانية في منطقة "جبل عزان".

يذكر أن الموقع المذكور تعرض لقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي، الذي قصف قبل نحو عشرة أيام مطار التيفور العسكري في البادية السورية، واستهدف تجمعًا للعسكريين الإيرانيين ما أدى لمصرع بعضهم.

يأتي ذلك القصف بعد ساعات من الضربة الصاروخية التي وجهتها واشنطن بدعم بريطاني – فرنسي، على مواقع للنظام السوري والميليشيات الإيرانية في دمشق وريفها.