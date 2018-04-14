جرح 14 شخصا في حادث مروري بنفق جنوبي ألمانيا

فارشانت - (د ب أ):

أصيب 14 شخصا بجروح بعد تصادم ثلاث سيارات مكتظة بالركاب داخل نفق جارميش-بارتينكيرشن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم السبت في ولاية بافاريا إن قائد سيارة انحرف إلى المسار المقابل واصطدم بسيارتين مقابلتين.

وكانت إحدى المركبات الثلاثة حافلة نقل صغيرة تحمل سبعة أشخاص على متنها، ولم يصب أي منهم بجروح خطيرة.

أغلق نفق فارشانت بين ميونخ ومنطقة جارميش-بارتينكيرشين ما يقرب من ساعتين بعد ظهر اليوم بسبب الحادث.

ذكرت الشرطة أن حركة المرور العامة تأثرت بالحادث الذى أدى إلى "توقف ضخم" لحركتها سواء في جارميش بارتينكيرشن أو في نهاية الطريق السريع رقم 95 القادم من ميونخ.