"التعاون الخليجي" يعلن تأييده للهجمات العسكرية على سوريا

الرياض (أ ش أ)

أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم السبت، تأييده للهجمات التي قامت بها كلًا من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا على منشآت عسكرية سورية.

وأشار الأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - الى ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوري بعد سنوات من الحرب المدمرة، داعيا الأمم المتحدة للدفع بالعملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذت ، بالاشتراك مع فرنسا وبريطانيا ، ضربة عسكرية استهدفت عددا من الأهداف السورية ؛ ردا استخدام النظام السوري أسلحة كيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما بالغوطة الشرقية الأسبوع الماضي.