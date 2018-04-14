الصدر يدعو العراقيين للتظاهر رفضا للعدوان الثلاثي على سوريا

النجف، العراق (د ب أ)

دعا الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، اليوم السبت، العراقيين للخروج بمظاهرات كل حسب محافظته لرفض الهجوم الأمريكي والبريطاني والفرنسي على سورية فجر السبت.

وقال الصدر، في معرض رده على سؤال من احد اتباعه :"ياحبذا لو يخرج الشعب العراقي بكافة أطيافه عربا وكردا سنة وشيعة وباقي الأديان، مدنيون وإسلاميون أجمع، ليترجموا رفضهم للتعدي على الشعوب عامة والشعب السوري خاصة في مظاهرة حاشدة".

ودعا إلى أن تكون المظاهرة "سلمية كل في محافظته في نفس الوقت ليعلنوا رفضهم للهجمة الإرهابية التي ستكون تداعياتها عامة وستجلب الويلات للمنطقة عامة والعراق خاصة ".

وطالب الزعيم الشيعي بأن "لا يرفع في المظاهرة اي شعار سوى أعلام سوريا والعراق فقط لا غيرها".