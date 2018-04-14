مصدر عسكري سوري: إصابة 6 جنود في الهجوم على "حمص"

دمشق- (د ب أ):

أصيب ستة جنود سوريين على الأقل عندما استهدفت ضربات بقيادة أمريكية مستودعا للأسلحة في حمص بوسط سورية، حسبما قال مصدر عسكري سوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وقال المصدر، إن الضربات الأمريكية والفرنسية والبريطانية المشتركة دمرت مستودع أسلحة في منطقة شين غرب مدينة حمص وأصابت ستة جنود على الأقل.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن ثلاثة مدنيين على الأقل أصيبوا في الهجوم. وأوضحت أن الضربات في منطقة برزة شمال شرق دمشق تسببت في أضرار مادية فقط.

وأضافت أن الضربات لم تحقق هدفها بسبب الدفاعات الجوية السورية "التي دمرتها (الصوايخ) أو أبعدتها عن أهدافها ".