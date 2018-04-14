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رئيس الوزراء الكندي يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سوريا

07:21 ص السبت 14 أبريل 2018
رئيس الوزراء الكندي يعلن تأييد بلاده للضربة العسكرية ضد سوريا

رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو

أوتاوا- (أ ش أ):

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، تأييد بلاده للضربات التي شنتها القوات الأمريكية والبريطانية والفرنسية ضد سوريا.

ذكرت ذلك قناة (سكاى نيوز) فى نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

كان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، توجيه ضربة عسكرية بالتنسيق مع بريطانيا وفرنسا فى أماكن محددة فى سوريا بزعم قيام الرئيس السورى بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيميائية.

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