مقتل اثنين في مطعم بكولونيا غربي ألمانيا

كولونيا (د ب أ)

لقي شخصان حتفهما في قبو أحد مطاعم مدينة كولونيا، الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الجمعة في كولونيا، إن الشخصين هما رجل وامرأة مؤكدًا بذلك ما ذكرته تقارير إعلامية من قبل.

ويبلغ كلا الشخصين خمسين عامًا.

كانت الشرطة تلقت مكالمة استغاثة فتوجهت قوة منها إلى مطعم في شارع فريدريش كارل شتراسه بحي نيهل.

ولم تدل الشرطة بأية بيانات حتى الآن عن كيفية قتل الرجل والمرأة أو عن طبيعة العلاقة بينهما.

ونقلت صحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" عن أحد زوار المطعم قوله إنه سمع طلقات نار.