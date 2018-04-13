 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

ترامب يحارب الأسد أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

مقتل اثنين في مطعم بكولونيا غربي ألمانيا

10:22 م الجمعة 13 أبريل 2018
مقتل اثنين في مطعم بكولونيا غربي ألمانيا

أرشيفية

كولونيا (د ب أ)

لقي شخصان حتفهما في قبو أحد مطاعم مدينة كولونيا، الواقعة بولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة مساء اليوم الجمعة في كولونيا، إن الشخصين هما رجل وامرأة مؤكدًا بذلك ما ذكرته تقارير إعلامية من قبل.

ويبلغ كلا الشخصين خمسين عامًا.

كانت الشرطة تلقت مكالمة استغاثة فتوجهت قوة منها إلى مطعم في شارع فريدريش كارل شتراسه بحي نيهل.

ولم تدل الشرطة بأية بيانات حتى الآن عن كيفية قتل الرجل والمرأة أو عن طبيعة العلاقة بينهما.

ونقلت صحيفة "كولنر شتات أنتسايجر" عن أحد زوار المطعم قوله إنه سمع طلقات نار.

ألمانيا مدينة كولونيا الشرطة الألمانية

الخبر التالى:

الإكوادور تؤكد مقتل صحفيين اثنين وسائق سيارتهما
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان