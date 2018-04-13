الإكوادور تؤكد مقتل صحفيين اثنين وسائق سيارتهما

كيتو (دب أ)

أكد لينين مورينو رئيس الإكوادور اليوم الجمعة، مقتل اثنين من الصحفيين وسائق سيارتهما، بعد اختطافهم في 26 مارس الماضي، قائلًا "لقد تم اغتيالهم".

وأكد مورينو قتلهم بعد لقاء مع السلطات المدنية والعسكرية الرئيسية في البلاد.

وقال مورينو بعد انتهاء مهلة الـ 12 ساعة التي حددها للخاطفين: "لم تكن لدى الخاطفين النية أبدًا تسليمهم وهم أحياء".

ويعمل الصحفي خافيير أورتيجا والمصور بول ريفاس والسائق إفراين سيجارا، لدى صحيفة إل كوميرسيو الإكوادورية، وكانوا في مهمة عمل عندما تم اختطافهم في إقليم إزميرالداس بالقرب من الحدود الكولومبية.

وترجع الإكوادور عملية القتل هذه إلى جماعة أوليفر سينيستيرا ، وهي جماعة مؤلفة من منشقين من حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية السابقة (فارك)، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في نوفمبر 2016.

وجماعة أوليفر سينيستيرا، هي واحدة من بين عدة مجموعات من المنشقين عن (فارك)، التي تتهمها السلطات الكولومبية بممارسة تهريب المخدرات والابتزاز.

وقال مورينو إن قوات الأمن تبحث عن الجثث وإن الإكوادور رصدت مكافأة قدرها 100 ألف دولار لمن يدلى بمعلومات تقود إلى زعيمة المجموعة المنشقة المعروفة باسم جواتشو.

وكانت فارك والحكومة قد وقعتا اتفاقية سلام في نوفمبر 2016 ، منهية بذلك نزاعًا مسلحًا دام 52 عامًا.