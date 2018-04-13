روسيا: بريطانيا تقف وراء الهجوم الكيميائي المزيف في سوريا

موسكو (د ب أ)

اتهمت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، بريطانيا بالوقوف وراء هجوم كيميائي مزيف مفترض، من أجل تحريض الولايات المتحدة على تصعيد تدخلها في الصراع السوري.

وقالت وزارة الدفاع، إن الدليل الوحيد لهجوم كيميائي في منطقة دوما التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بالقرب من دمشق، كان مقطع مصور مزيف تحت "ضغط مباشر من لندن".

وأضافت الوزارة في بيان، أن الهدف من ذلك هو "تحريض الولايات المتحدة على شن هجمات صاروخية على سوريا".