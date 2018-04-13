مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

غزة (د ب أ)

قتل فلسطيني اليوم الجمعة، خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا يبلغ (28 عامًا) توفى متأثرا بجراحه التي أصيب بها بطلق ناري في البطن، خلال مواجهات شرق مدينة غزة في وقت سابق اليوم.

يأتي ذلك فيما ارتفعت حصيلة المواجهات بين المتظاهرين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة، إلى 701 إصابة بالرصاص الحي واستنشاق الغاز.

وذكرت مصادر طبية، أن حالة اثنين من الجرحى وصفت بالخطيرة، فيما من بين الإصابات 17 من الطواقم الطبية والصحفيين.