خروج دفعة جديدة من مقاتلي جيش الاسلام من دوما والإجلاء مستمر

(أ ف ب):

خرجت بعد منتصف ليل الخميس الجمعة دفعة جديدة تضم الآلاف من مقاتلي جيش الاسلام والمدنيين من مدينة دوما، ولا تزال عملية الإجلاء مستمرة تمهيداً لاستعادة قوات النظام كافة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتشكل دوما منذ أيام محور اهتمام المجتمع الدولي اثر تقارير عن هجوم كيميائي مفترض السبت أسفر وفق مسعفين واطباء عن مقتل أكثر من 40 شخصا ودفع بدول غربية على رأسها الولايات المتحدة الى التلويح برد عسكري.

وكانت دوما الجيب الاخير لمقاتلي المعارضة قرب دمشق، وتتواصل عملية إجلاء المقاتلين والمدنيين منها منذ أيام، بموجب اتفاق أعلنت عنه دمشق الأحد بعد يومين من القصف العنيف وغداة تقارير عن هجوم بـ"الغازات السامة".

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس "خرجت 85 حافلة على متنها نحو أربعة آلاف شخص من مقاتلين ومدنيين بعد منتصف الليل من الغوطة الشرقية، وهي في طريقها حالياً إلى منطقة الباب في شمال سوريا".

وأضاف "غالبية مقاتلي جيش الاسلام خرجوا من دوما في أربع دفعات منذ أيام".

ومنذ صباح الجمعة، تتجمع حافلات تقل مقاتلين ومدنيين عند أطراف الغوطة الشرقية بانتظار اكتمال قافلة جديدة قبل أن تنطلق بدورها الى مناطق سيطرة فصائل سورية موالية لانقرة في شمال البلاد.

وأوضح عبد الرحمن "من المرجح أن تنتهي عملية الاجلاء قبل دخول خبراء منظمة حظر الاسلحة الكيميائية" الذين أرسلتهم المنظمة الى سوريا للتحقيق في التقارير حول هجوم كيميائي ومن المفترض أن يبدأوا عملهم السبت.

وفي أول تعليق لجيش الاسلام على الاتفاق بعد ايام على بدء تنفيذه، قال رئيس مكتبه السياسي ياسر دلوان لفرانس برس الخميس "طبعاً الهجوم الكيميائي هو ما دفعنا للموافقة".

وكان فصيل جيش الاسلام سلم كامل أسلحته الثقيلة للقوات الروسية كما غادر قائده عصام بويضاني الاربعاء دوما، وفق المرصد السوري.

وبموجب اتفاق الإجلاء، بدأت الشرطة العسكرية الروسية الخميس تسيير دوريات في مدينة دوما، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وطالما اعتبرت القوات الحكومية استعادة الغوطة الشرقية هدفاً رئيسياً، باعتبارها احدى بوابات دمشق وشكلت تهديداً للعاصمة التي قتل فيها المئات جراء قذائف الفصائل المعارضة منذ العام 2012.

وخلال الهجوم لاستعادة الغوطة الشرقية منذ 18 فبراير، وثق المرصد السوري مقتل أكثر من 1700 مدني في القصف العنيف.

ومنذ التقارير حول هجوم كيميائي، لوحت دول غربية على رأسها الولايات المتحدة بتنفيذ ضربة عسكرية في سوريا.

وبعدما بدا خلال اليومين الماضيين، ان تنفيذ الضربة وشيك، أضفى تصريح لترامب ضبابية على الوضع، إذ قال الخميس "لم أقل قط متى سيشن هجوم على سوريا. قد يكون في وقت قريب جدا او غير قريب على الاطلاق".