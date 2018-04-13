إصابة 7 فلسطينيين في "جمعة حرق العلم الإسرائيلي"

القاهرة - (مصراوي):

أصيب سبعة فلسطينيين، اليوم الجمعة، إثر قنص جنود الاحتلال عشرات المواطنين المحتشدين قرب الشريط الحدودي شرق حي الزيتون، جنوب شرق قطاع غزة، في الجمعة الثالثة من فعاليات مسيرات العودة الكبرى.

يأتي ذلك خلال قمع الاحتلال، للمسيرات والمظاهرات السلمية التي انطلقت على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة المحاصر، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى، التي انطلقت 30 مارس الماضي وتستمر للأسبوع الثالث على التوالي.

وأكدت مصادر فلسطينيّة بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف السواتر الترابية في محيط موقع "ملكة" العسكري شرق حي الزيتون، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب عشرات الفلسطينيين شرق الحي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بالرصاص الحي في أقدامهم، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، وحالتهم متوسطة، بحسب ما نقله موقع "عرب 48" الفلسطيني.

وكانت حشود جماهيرية زحفت منذ ساعات الصباح صوب المناطق الحدودية من رفح جنوبًا إلى بيت حانون شمالا في قطاع غزة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرصاص الحي باتجاه حشود من الفلسطينيين بزعم محاولة الاقتراب من الشريط الأمني الحدودي للقطاع واجتيازه.

وعلى مدار يومين متتالين، عكفت عدد من المطابع الورقية في قطاع غزة، على طباعة آلاف الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية، في إطار التجهيزات للجمعة الثالثة من مسيرات العودة وكسر الحصار.

وأطلق النشطاء الفلسطينيون على هذه الجمعة، اليوم، اسم "جمعة رفع العلَم الفلسطيني وحرق الإسرائيلي"، حيث ينتظرون بـ"فارغ الصبر" رفع آلاف الأعلام الفلسطينية في وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي، المتمركز على الجانب الآخر من السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

في المقابل، من المقرر أن يحرق هؤلاء الثوار آلاف الأعلام الإسرائيلية، تعبيرًا منهم عن "رفض الاعتراف بدولة إسرائيل".

وفي مخيم العودة المُقام على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل بين جنوبي قطاع غزة وإسرائيل، ينشغل عدد من النشطاء في غرس علم فلسطين، من ذوي الحجم الكبير، في مقدّمة المخيّم.

ومنذ 30 مارس الماضي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة الكبرى" السلمية، المطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948.

وبلغ عدد الشهداء جراء الاعتداءات الإسرائيلية على المتظاهرين السلميين، منذ بداية المسيرات إلى 33 شهيدًا على الأقل، إضافة لـ3088 مصابًا.