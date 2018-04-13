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رئيس الاتحاد البرلماني العربي يعزي الجزائر في ضحايا الطائرة العسكرية

02:02 ص الجمعة 13 أبريل 2018
رئيس الاتحاد البرلماني العربي يعزي الجزائر في ضحايا الطائرة العسكرية

الدكتور علي عبد العال

القاهرة - (أ ش أ):

بعث رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال برقيتي تعزية إلى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة، في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ووقوع عدد من الضحايا.

وقال عبد العال ـ في نص البرقيتين ـ " ببالغ الأسى ، تلقينا نبأ تحطم الطائرة العسكرية ووقوع عدد من الضحايا ، وإننا إذ نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الجلل لندعو الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ، ولكم ولذويهم قيادة وشعبا آحر التعازي".

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القاهرة الاتحاد البرلماني العربي الجزائر علي عبد العال مجلس النواب

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