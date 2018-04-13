رئيس الاتحاد البرلماني العربي يعزي الجزائر في ضحايا الطائرة العسكرية

القاهرة - (أ ش أ):

بعث رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال برقيتي تعزية إلى رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري السعيد بوحجة، في ضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية ووقوع عدد من الضحايا.

وقال عبد العال ـ في نص البرقيتين ـ " ببالغ الأسى ، تلقينا نبأ تحطم الطائرة العسكرية ووقوع عدد من الضحايا ، وإننا إذ نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الجلل لندعو الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ورضوانه ، ولكم ولذويهم قيادة وشعبا آحر التعازي".