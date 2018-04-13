عضو تنفيذية التحرير الفلسطينية : شعبنا لديه الوعي الكافي لمواجهة مخططات المحتل

غزة - (أ ش أ):

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زكريا الأغا إن الشعب الفلسطيني أصبح لديه الوعي الكافي والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الاسرائيلي ، وإن سياسة التجهيل التي يحاول الاحتلال تطبيقها لن تمر.

جاء ذلك خلال المهرجان الذي نظمته اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة مساء أمس الخميس ، بعنوان "العودة و القدس" إعلانا عن بدء فعاليات التذكير بذكرى النكبة رقم (70) ، وتكريم الطلبة المتفوقين في مدارس وكالة الغوث (الأونروا) والبالغ عددهم 1777 طالبا وطالبة.

وشدد الاغا على أن دائرة شؤون اللاجئين ومنذ تأسيسها تسعى دوما لخدمة قضية اللاجئين وتساهم بشكل كبير في زرع روح العطاء والفداء عند أبناء الشعب.

وطالب وكالة الغوث الدولية بالاستمرار في اعتماد المنهاج الفلسطيني الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم ، منوها الى أن سياسة التجهيل التي يحاول الاحتلال الاسرائيلي تطبيقها لن تمر وأن أبناء الشعب أصبح لديهم الوعي الكافي والثقافة لمواجهة مخططات المحتل الغاشم.

وأوضح أنه وللسنة الثامنة على التوالي تقوم دائرة شؤون اللاجئين بتوزيع مكافأة مالية على الطلاب المتفوقين والبالغ عددهم هذا العام (10.070) طالبا في محافظات قطاع غزة و (6500) طالبا في الضفة الغربية ، بالإضافة إلى تكريم (470) طالبا وطالبة من العائدين من الدول العربية.