رئيس سريلانكا يعلق البرلمان حتى الثامن من الشهر المقبل

كولومبو (د ب أ)

علق رئيس سريلانكا البرلمان لمدة أربعة أسابيع تقريبًا، ابتداء من اليوم الخميس، وسط أزمة طاحنة تواجه الحكومة الائتلافية.

وجاء هذا التحرك بعد يوم واحد من استقالة 16 عضوا من ائتلاف "تحالف حرية الشعب المتحد"، الذي يتزعمه الرئيس مايثريبالا سيريسنا ، وبينهم ستة وزراء بالحكومة.

وصوت الـ 16 عضوا جميعهم لصالح اقتراح بحجب الثقة عن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينجه، الذي يشكل حزبه الوطني المتحد جزءاً من الائتلاف.

ولم يلق الاقتراح بحجب الثقة في البرلمان نجاحا ، ومنذ ذلك الحين طالب أعضاء الحزب الوطني المتحد باستقالة أولئك الذين صوتوا لصالحه.

وقبل ساعات من تعليق البرلمان حتى 8 مايو المقبل، قام الرئيس بتغييرات بسيطة في مجلس الوزراء عن طريق إعادة إسناد الحقائب الخاصة بأولئك الذين استقالوا إلى وزراء آخرين.

وأعرب الأعضاء الذين استقالوا عن دعمهم لحزب تم تشكيله حديثا يدعمه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا ، الذي يحاول العودة عبر الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في غضون عامين.

وينظر على نطاق واسع إلى تعليق البرلمان على أنه جهد يبذله الرئيس لدفع شركاء التحالف للعودة إلى طاولة المفاوضات لحل خلافاتهم.