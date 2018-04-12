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الخارجية السورية: ملتزمون بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

11:20 م الخميس 12 أبريل 2018
الخارجية السورية: ملتزمون بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

دمشق - (أ ش أ)

أفاد مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية بأن دمشق ملتزمة بموقفها في التعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وبتنفيذ كل الالتزامات المترتبة على انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.

واتهم المصدر - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الخميس - الولايات المتحدة والدول الغربية بالوقوف وراء حملة تضليل مستمرة بشأن استخدام الغازات السامة في مدينة دوما وادعاء وجود أدلة بحوزتها عن ذلك.

وأضاف المصدر : "انسجامًا مع موقفها هذا فقد دعت سوريا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى إرسال فريق من لجنة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة إلى زيارة سوريا ولاطلاع على موقع الهجوم المزعوم في دوما".

وأشار إلى أن دمشق قدمت كل التسهيلات اللازمة لقيام فريق تقصي الحقائق بمهامه بشكل شفاف ودقيق، ومنحت فورًا تأشيرات الدخول اللازمة لأعضاء فريق تقصي الحقائق.

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