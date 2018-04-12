روسيا تتهم بريطانيا بتضليل الرأى العام في قضية سكريبال

موسكو - (أ ش أ)

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس ، بأن موسكو لديها أسبابها لإتهام بريطانيا بالتضليل الإعلامى المتعمد ، على خلفية قضية تسمم ظابط المخابرات العسكرية الروسى سيرجى سكريبال وأبنته يوليا سكريبال.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن زاخاروفا قولها "نحن لدينا أسبابنا لإتهام لندن بالتضليل الإعلامى المتعمد والدعاية وتضليل الرأى العام"، مستنكرة عدم حصول موسكو على معلومات رسمية عن مكان سكريبال والظروف المحيطة بالحادث.

وأكدت على أن "الجانب الروسي يبذل قُصارى جهده للحصول على معلومات من وزارة الخارجية البريطانية. ولهذا السبب، فهم يرسلون مُذكرات دبلوماسية لحث لندن على مشاركة المعلومات والتصرف بالطريقة التى يمكنهم من خلالها التأكد من عدم خطورة وضع سكريبال ، وبذلك، يمكن للعالم إدراك أن هؤلاء الناس لا يحتجزون رهائن ولا يلعبون بعض الألعاب المخيفة. كما أكدت أنه من الممكن أن يظهر شيء في القصة، يمكن استخدامه كمعلومات حقيقية".

وأشارت إلى أن السبب وراء رفض منح التأشيرة البريطانية إلى فيكتوريا سكريبال هو دافع سياسى ، وأوضحت ذلك في قولها "نحن نفهم تمامًا أن هناك دوافع سياسية وراء الرد الغير الملزم بشأن أسباب الرفض".

يُذكر أن السلطات البريطانية رفضت طلب التأشيرة من فيكتوريا سكريبال ، إبنة شقيق سيرجى سكريبال فى 6 أبريل الجارى ، ثم طلبت فيكتوريا في وقت لاحق من رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي إعادة النظر في مسألة التأشيرة.