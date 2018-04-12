مايك بومبيو: تجربتي العسكرية تؤكد احترامي للدبلوماسية

واشنطن (د ب أ)

قال رئيس المخابرات المركزية الأمريكية والمرشح لتولى منصب وزير الخارجية مايك بومبيو، اليوم الخميس، أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن تجربته كضابط في الجيش الأمريكي خدم في ألمانيا الغربية خلال الحرب الباردة، يعطيه فهمًا فريدًا لقيمة الدبلوماسية.

وقال بومبيو، الذي سيحل محل ريكس تيلرسون إذا تأكد توليه المنصب، إنه ينوي تحقيق أهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال الدبلوماسية وليس عسكريًا.

وتذكر بومبيو العمل الدبلوماسي الذي شهده على الجانبين، أثناء عمله كضابط في أحد الخطوط الأمامية إبان حقبة الحرب الباردة.

وقال بومبيو خلال جلسة تأكيد تعيينه: "أعلم أن بعضكم قرأ قصة أنني من الصقور وأنني متشدد، لا يوجد أحد مثل شخص خدم مرتديًا الزي الرسمي ويعي قيمة الدبلوماسية والرعب والمأساة التي تمثلها الحرب".

ووجه بومبيو كلمات قوية لروسيا، حيث قال للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن سبب العلاقات المتوترة الحالية "ناجم عن السلوك الروسي السيئ".

وقال بومبيو، إن استراتيجية ترامب للأمن القومي "صنفت روسيا على أنها خطر على بلادنا"، مع التأكيد على أن الجهود الدبلوماسية مع موسكو يجب أن تستمر، مضيفًا أن أعوام من السياسة المتسامحة تجاه العدوانية الروسية قد انتهت الآن.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عزل وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه في منتصف مارس الماضي، لتنتهي بذلك علاقة متوترة بينهما استمرت 13 شهرا، ورشح ترامب بومبيو لخلافة تيلرسون.