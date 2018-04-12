رئيس وزراء اليمن: 2018 هو عام إنهاء "الانقلاب"

عدن - (أ ش أ)

عاد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر ، اليوم الخميس ، إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وقال بن دغر - في تصريحات لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن عام 2018 هو عام الانتصار الكبير لليمن الاتحادي وتحقيق حلم الشعب اليمني بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الشرعية، وطي صفحة الاختلالات الأمنية والخدمية التي سادت خلال الفترة الماضية.

وأضاف " إن الحكومة الشرعية ماضية بثبات نحو القضاء على مشروع إيران في اليمن الذي تنفذه ميليشيا الحوثي الانقلابية ، ومعالجة جميع الأوضاع الأمنية والخدمية في المحافظات المحررة" ، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الملفات الخدمية سيتم وضع حلول مستدامة لها، وسيلمس المواطنون ثمارها قريبا.

وجدد بن دغر دعوته لجميع أبناء الشعب اليمني للاصطفاف إلى جانب الشرعية ممثلة الرئيس عبد ربه منصور هادي، باعتباره طوق النجاة الوحيد لإخراج اليمن من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام، وتأسيس يمن اتحادي جديد يرتكز على قيم العدالة والمساواة والحكم الرشيد.

وأدان رئيس الوزراء الهجمات الصاروخية الباليستية التي يطلقها الحوثيون على المملكة العربية السعودية ، محذرا من الصمت عما يجري في المناطق التي يسيطرون عليها ، مؤكدا أن " الاستهداف المتكرر من ميليشيا الحوثي للأراضي السعودية يتم بناءا على أوامر مموليها في إيران الذين يواجهون عزلة دولية تمثل خطراً على أمن المنطقة وتهديداً للأمن الدولي".