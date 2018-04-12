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ميركل: النظام السوري لم يتخلص من ترسانته الكيماوية

03:02 م الخميس 12 أبريل 2018
ميركل: النظام السوري لم يتخلص من ترسانته الكيماوية

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

القاهرة - (مصراوي):

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن هناك دليلا على عدم تخلص النظام السوري من سلاحه الكيماوي بعد الهجوم الذي وقع بدوما.

وأضافت قائلة:" علينا الاعتراف بأن تدمير السلاح الكيماوي السوري في عام 2013 لم يكن كاملا."

وكانت دمشق قد تجنبت شن الطيران الحربي الأمريكي والفرنسي لغارات ردا على هجوم بغاز السارين بعد موافقتها على تسليم ترسانتها الكيماوية.

أنجيلا ميركل النظام السوري دوما الهجوم الكيماوي

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