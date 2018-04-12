موقع إسرائيلي يكشف تفاصيل مكالمة بوتين ونتنياهو حول سوريا: غضب وتحذير

كتبت- رنا أسامة:

نشر موقع "ديبكا" الاستخباراتي الإسرائيلي، تفاصيل المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، بشأن سوريا، وقال إنها "شهدت الكثير من الغضب والانفعال بين الجانبين بسبب تعارض مواقفهما حيال الوضع هناك".

وذكر الموقع الإسرائيلي في تقرير وصفه بـ"الحصري"، اليوم الخميس، أن بوتين حذّر نتنياهو خلال المكالمة من وقف الضربات الإسرائيلية في سوريا "بدعم من موسكو"، لأنها يُمكن أن تهز نظام الأسد، وأصرّ الرئيس الروسي على أن تحترم إسرائيل السيادة والأمن السوريين.

بهذا التحذير، اعتبر "ديبكا" أن روسيا تحاول أن تُقيّد حرية القوات الجوية الإسرائيلية في المجال الجوي السوري، التي تضرب من وصفهم بـ"عناصر مُعادية، لاسيّما إيران وحزب الله".

وبحسب مصادر وصفها الموقع بأنها "استخباراتية"، ردّ نتنياهو بأن "إسرائيل لا يُمكنها التوقف عن توجيه ضربات في سوريا، لأن هذا الأمر من شأنه أن يمنح إيران الفرصة للتواجد العسكري الدائم في ذلك البلد"، داعيًا لمواصلة الجهود الإسرائيلية للحيلولة دون وقوع ذلك السيناريو.

تقول مصادر "ديبكا" إن مكالمة بوتين ونتنياهو انتهت "على شِقاق تام بين الجانبين حيال سوريا".

بعد المكالمة، أصدر الكرملين بيانًا جاء فيه: "بناء على مبادرة من الجانب الإسرائيلي، جرت مكالمة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. تمت مناقشة القضية السورية، بما في ذلك الضربات الصاروخية الأخيرة على مطار التيفور في حمص من قبل سلاح الجو الإسرائيلي. وشدد فلاديمير بوتين على الأهمية الأساسية لاحترام سيادة سوريا ودعا إلى الامتناع عن أي أعمال قد تزيد من زعزعة استقرار الوضع في البلاد وتشكل تهديدًا لأمنه". ولم يتضمن البيان ردّ نتنياهو.

وقتل 14 شخصا في الأقل، بينهم إيرانيون، في هجوم صاروخي، صباح الاثنين على قاعدة عسكرية وسط سوريا، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال الجيش الروسي إن القوات الجوية الإسرائيلية هي التي شنت الغارة، مضيفا أن دولة الاحتلال أطلقت 8 صواريخ على القاعدة.