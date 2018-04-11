ديلي تلجراف: الغواصات البريطانية تتحرك استعدادًا لضرب سوريا

كتب - هشام عبد الخالق:

أمرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، السفن الحربية بالتحرك حتى تكون قادرة على استهداف مواقع سورية، استعدادًا لشن ضربات صاروخية على الجيش السوري قد تبدأ في وقت مبكر من مساء الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، ونقلت عنها "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن ماي لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن ما إذا كانت بريطانيا ستنضم إلى أي ضربات من الولايات المتحدة وفرنسا ردا على هجوم كيميائي مزعوم، لكنها تريد أن تكون قادرة على التحرك بسرعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية قولها إن بريطانيا "تبذل كل ما هو ضروري" لتتمكن من إطلاق صواريخ توماهوك من الغواصات ضد أهداف عسكرية في سوريا.