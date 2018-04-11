مستشارة الأسد: لا نخشى الحرب.. وسنكون مستعدين لها

(مصراوي)

أكدت المستشارة السياسية والإعلامية للرئيس السوري بشار الأسد، الدكتورة بثينة شعبان، أنه تم اتخاذ استعدادات سورية وروسية بعد العدوان الأخير على مطار التيفور، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت المستشارة شعبان، إلى أن ما نشهده اليوم هو حرب نفسية يريد الغرب من خلالها إظهار القوة بعد فشله، لافتة إلى أن نتائج الحرب أفرزت خيارات معاكسة للتوجه الغربي وهو تشكل محور ضد سياساته، يضم كلًا من روسيا والصين وسوريا وإيران و"حزب الله"، وهو حلف متماسك وللمستقبل، مؤكدة أن المشاورات مستمرة بين الحلفاء ولن يتركوا الأمور تسير كما تريد واشنطن.

واعتبرت المستشارة الرئاسية في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن" السورية، أن تحرير الغوطة الشرقية نقطة حاسمة في مسار الحرب الكونية على سوريا.

وقالت شعبان، إن محور المقاومة لديه خياراته ويتصرف بهدوء ولا يخضع للغة التهويل ضده، مؤكدة: "نحن لا نخشى الحرب وسنكون مستعدين لها إن وقعت، وانتصار سوريا سيغير خارطة المنطقة والعالم.. وإسرائيل ستكون الخاسر الأكبر".