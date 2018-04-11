ولاية كاليفورنيا تنشر المئات من قوات الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك

(مصراوي)

قالت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، ايوم الأربعاء، إن ولاية كاليفورنيا وافقت على طلب الرئيس دونالد ترامب بنشر 400 شخصًا من قوات الحرس الوطني على الحدود مع المكسيك.

وأضافت الوكالة أن مهمة الحرس الوطني لن تكون العمل كقوات لمواجهة أزمة الهجرة. ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع ترامب قرارًا بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كيرستين نيلسن، قالت الأربعاء الماضي "الرئيس الأمريكي أوعز إلى وزاري الدفاع والأمن الداخلي بالعمل مع حكام ولايات لنشر الحرس الوطني على حدودنا الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود".

وأضافت أن ترامب أمر "بنشر الحرس الوطني على الحدود الجنوبية الغربية لمساعدة حرس الحدود .. نأمل أن يبدأ هذا الانتشار على الفور".

وبعد فشل مساعيه لتحقيق وعده الانتخابي بجعل المكسيك يدفع تكلفة بناء الجدار الحدودي، قال ترامب إنه ينوي استخدام الجيش لحماية الحدود الأمريكية مع المكسيك حتى يتم بناء الجدار الحدودي معها، مطالبًا وزارة الدفاع بتحمل جزء من تكلفة البناء.