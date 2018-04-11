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السودان يجدد حرصه على تطوير التعاون العسكري مع مصر

10:20 م الأربعاء 11 أبريل 2018
السودان يجدد حرصه على تطوير التعاون العسكري مع مصر

الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي

الخرطوم - (د ب ا):

وصف الفريق أول ركن دكتور كمال عبد المعروف الماحي، رئيس الأركان المشتركة، العلاقات بين السودان ومصر بالأزلية والتاريخية، مؤكدا السعي الى تطويرها، مشيرا الى ريادتها على مستوى الاقليم بجذورها منذ أزمان بعيدة.

وجدد رئيس الأركان المشتركة، لدى لقائه بمكتبه ظهر اليوم بالعميد أركان حرب هيثم الطواجني ملحق الدفاع المصري بالخرطوم، حرص السودان على تطوير علاقات البلدين في مجالات التعاون العسكري كافة وتبادل الخبرات والعمل المشترك بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين خاصة تأمين الحدود في ظل التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والإقليم،بحسب وكالة الانباء السودانية(سونا).

من جانبه، أكد ملحق الدفاع المصري عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والجيشين ( القوات المسلحة السودانية والقوات المسلحة المصرية).

يشار إلى أن العلاقات المصرية السودانية قد تحسنت عقب زيارة قام بها الرئيس السوداني عمر البشير لمصر في الشهر الماضي وذلك بعد توترات شهدتها هذه العلاقات ادت إلى استدعاء الخرطوم لسفيرها من القاهرة.

التعاون العسكري السودان كمال عبد المعروف الماحي مصر

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