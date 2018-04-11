صور| حقيقة مغادرة السفن الحربية الروسية ميناء طرطوس السوري

(مصراوي)

كشفت صور التقطها قمر صناعي، الأربعاء، عن إخلاء البحرية الروسية قاعدة طرطوس في سوريا، وسط تصاعد تهديدات الولايات المتحدة الأمريكية بشن ضربة، ردًا على تقارير عن مزاعم هجوم كيماوي شنه النظام السوري على مدينة دوما، السبت الماضي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز".

وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية، إن صورة حديثة رصدت خلو الميناء من السفن الحربية الروسية مقارنة بلقطات سابقة، ما يشير إلى استعدادات القوات الروسية للضربة المرتقبة التي من شأنها تصعيد التوتر بين واشنطن وموسكو.

وحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن التحركات الروسية لا تعني بالضرورة فرار السفن العسكرية من الضربة الأمريكية، بل قد يكون لاتخاذ مواقع قتالية ولمنحها حرية مناورة أكثر مما هو متاح لها وهي راسية في الميناء.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حذر، في وقت سابق الأربعاء، روسيا من إجراء عسكري وشيك في سوريا، قائلًا، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، إن "الصواريخ قادمة" وهاجم موسكو لدعمها رئيس النظام السوري، بشار الأسد.

ورد ترامب، بهذه التغريدة، على تحذير روسيا، الحليف الرئيسي للأسد، الثلاثاء، من أن أي صواريخ أمريكية تطلق على سوريا بسبب الهجوم الكيماوي في مدينة دوما بغوط دمشق الشرقية، سيتم إسقاطها واستهداف مواقع إطلاقها.