مسؤولون أمريكيون: الخطر الحقيقي بـ"أزمة قطر" هو إيران

القاهرة - مصراوي:

أعرب مسؤولون أمريكيون في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن مخاوفهم من التقارب القطري الإيراني، واعتبروه بمثابة تقويض لجهود واشنطن في مواجهة طهران وتدخلها في شؤون أكثر من دولة في المنطقة.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، قولهم إن "الخطر الحقيقي في أزمة قطر الحالية، هو إيران، خصوصا بعد أن بدأت قطر تدور في فلك طهران السياسي والاقتصادي".

ويخشى المسؤولون الأمريكيون هذا التحول القطري تجاه إيران، الذي وصفوه بـ"الخطير"، وقالوا إنه "يمثل إعادة تنظيم سياسي كبير وتهديدا محتملا للأمن القومي، في وقت تتحدى واشنطن طهران وحلفائها في الشرق الأوسط".

وارتفعت التجارة بين إيران وقطر في الأشهر الأخيرة بشكل غير مسبوق، إذ زادت الصادرات الإيرانية غير النفطية إلى قطر حتى سبتمبر الماضي بنسبة 127 بالمئة على أساس سنوي، وفق هيئة ترويج التجارة الإيرانية.

في غضون ذلك، قال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية، إن العام الماضي شهد زيادة بنسبة 17 بالمئة في حركة النقل الجوي القطري في الأجواء الإيرانية.

كما تتشارك قطر وإيران حقل غاز الشمال، وهو حقل غاز طبيعي يقع بالخليج العربي، وهو أكبر حقل غاز بالعالم، حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو 9.700 كيلومتر مربع.

ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم قلقون من أن تتحول الدوحة من خلال انجرارها السياسي والاقتصادي وراء إيران، إلى أكبر داعم لطهران عبر تمكينها من الحصول على العملة الصعبة، لا سيما الدولار الأمريكي.

ولا يخفي المسؤولون الأميركيون خشيتهم من أن ينتهي هذا المال القطري في أيدي ميليشيات حزب الله في لبنان والمتمردين الحوثيين في اليمن وجماعات إرهابية أخرى تدعمها طهران في المنطقة.