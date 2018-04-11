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تحطم طائرة عسكرية بالجزائر.. وتقديرات أولية بمقتل أكثر من 100 شخص

10:25 ص الأربعاء 11 أبريل 2018
تحطم طائرة عسكرية بالجزائر.. وتقديرات أولية بمقتل أكثر من 100 شخص

القاهرة- (مصراوي):

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بمقتل أكثر من 100 شخص في تحطّم طائرة عسكرية بالقرب من مطار بوفاريك العسكري في الجزائر، بحسب التقديرات الأوليّة.

وذكرت الشبكة في نبأ عاجل لها اليوم، الأربعاء، أن الطائرة تحطّمتعلى الطريق الرابط بين بلدتيّ بوفاريم والبليدة في الجزائر،ومعظم ضحاياها من العسكريين.

تحطم طائرة الجزائر طائرة أليوشين

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