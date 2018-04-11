نائب الرئيس العراقي: ندعم العبادي بشروط

القاهرة - (د ب أ):

وضع أسامة النجيفي، نائب الرئيس العراقي وزعيم تحالف "القرار" الانتخابي، شروطاً لدعم ولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

وأشار النجيفي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرته اليوم الأربعاء، إلى وجود فرق واضح بين فترة العبادي وفترة سلفه نوري المالكي، موضحا :"لقد نجح العبادي في بعض الملفات، ولا ننسى أن الظروف الإقليمية والدولية ساعدته كثيراً؛ خصوصاً في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".

واستدرك قائلا :"مع ذلك، فإن نجاحه بشكل عام كان نجاحاً جزئياً. فهو لم يتقدم كثيراً في المجال السياسي، كما أن الملف الاقتصادي لا يزال فيه خلل كبير. العبادي لا يزال مكبلا بقيود الحزبية؛ حيث لم يتمكن من الخروج من عباءة حزب الدعوة؛ بينما كانت أمامه فرصة كبيرة ليخرج إلى الفضاء الوطني بعنوان جديد".

وبسؤاله عما إذا كان يدعم العبادي لولاية ثانية، أجاب النجيفي: "ندعمه لولاية ثانية لكن بشروط. نحن نريد برنامج عمل واضحاً، وشراكة سياسية حقيقية؛ لكنه يبقى شريكاً محتملاً".

كما أكد النجيفي رفضه لفكرة "الأغلبية السياسية"، وقال: "الأغلبية السياسية يمكن أن تكون عنواناً طبيعياً في بلد فيه معايير ديمقراطية صحيحة"، مشيراً إلى أن الأغلبية السياسية "التي تنادي بها بعض الجهات السياسية مقدمة للتفرد، وستعني في واقع الأمر أغلبية شيعية مع هوامش سنية وكردية، وهو ما يعني ديكتاتورية جديدة باسم الأغلبية".