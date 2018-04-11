مقتل جندي تونسي باشتباكات مع إرهابيين في القصرين

القاهرة - مصراوي:

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، الأربعاء، أن جنديا توفي متأثرا بجراحه على إثر اشتباكات مع مسلحين إرهابيين في منطقة القصرين، وسط غربي تونس.

وأضافت الوزارة أن الجيش اشتبك مع عدد من الإرهابيين كانوا يقومون بعمليات نهب للمؤونة من منازل السكان المتاخمة لجبل المغيلة في ولاية القصرين.

والعسكري القتيل هو الرقيب أحمد السعايدي، ويبلغ من العمر 23 عاما، وكان قد أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباكات التي وقعت الثلاثاء، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية تونسية.