ماكرون يكشف خطط فرنسا للرد على الأسد في سوريا

كتب – عبدالعظيم قنديل:

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن فرنسا تقوم بعمل دبلوماسي أولا في مجلس الأمن الدولي لتعزيز مراقبة استخدام الأسلحة الكيميائية، مشيرًا إلى تبادل بلاده المعلومات مع شركائها في لندن وواشنطن".

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "سنعلن الأيام القادمة عن قرارنا، وسيكون الرد قوي ومشترك".

وأضاف ماكرون: "القرار الذي سنتخذه لن يسعى إلى استهداف حلفاء النظام وإنما الهدف هو استهداف القدرات الكيميائية الذي يحتفظ بها النظام إذا ما تم اتخاذ قرار بهذا الشأن".

واستكمل: "العنصر الثالث هو الخطوط الحمراء التي حددتها فرنسا. هذه الخطوط الحمراء التي اتفقت عليها قوى أخرى، لا علاقة لها بالمناقشات الدائرة في مجلس الأمن الدولي".

وتابع قائلا: "لا نريد أي تصعيد للوضع في المنطقة ولكن ما نتمناه أن القانون الدولي الإنساني يتم احترامه".

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال ماكرون: "لن نسمح بأي نشاط باليستي في اليمن يهدد أمن السعودية واستقرارها وسلامة شعبها"، مضيفاً: "نقف مع السعودية ونتبادل المعلومات لمواجهة خطر الصواريخ الحوثية".

وأكد ماكرون أن فرنسا لا تريد تدخلاً إيرانياً في الانتخبات العراقية، مضيفاً "نشترك مع السعودية في ضرورة التصدي لتوسع إيران في المنطقة".

وأوضح أيضاً أن فرنسا لديها رغبة مشتركة مع السعودية لدعم لبنان.