مصادر: تحذير من الطيران فوق البحر المتوسط لاحتمالية ضرب أهداف سورية

القاهرة – (مصراوي):

حذرت الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، من الطيران فوق منطقة البحر الأبيض المتوسط ونيقوسيا، بسبب احتمالية تنفيذ هجمات جوية ضد أهداف سورية خلال الـ 72 ساعة المقبلة، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء في نسختها الإنجليزية.

وطبقًا للوكالة، تم إطلاق التحذير بسبب احتمالية وجود اضطراب متقطع في معدات الملاحة ووسائل الاتصال، ولذلك ينبغي أن يتم وضع هذا في الاعتبار عند التخطيط لرحلات الطيران في المنطقتين المذكورتين.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت للصحفيين، إن الولايات المتحدة تسعى للتنسيق مع حلفائها للرد على الهجوم الكيماوي المزعوم على مدينة دوما السورية.

كما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر وصفته بالمطلع، أن شركات الطيران، التي تنفذ رحلات جوية فوق البحر الأبيض المتوسط، تلقت إبلاغا باحتمال تغيير قواعد التحليق هناك بسبب ضربات صاروخية ممكنة على سوريا، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وقال المصدر، في حديث للوكالة الروسية: "مركز إدارة العمليات في بروكسل، أبلغ شركات الطيران باحتمال وجود ضرورة للمراجعة الإضافية لمسارات الطائرات والممرات الجوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط بسبب إمكانية تصعيد النزاع في سوريا وتوجيه ضربات على أهداف برية".

وأوضح المصدر أن "من المحتمل أن يجري خلال الساعات الـ72 المقبلة، توجيه ضربات صاروخية إلى أهداف في سوريا"، مشددًا على أن هذه الإمكانية "بمثابة تهديد محتمل للطيران المدني".

وأشار المصدر المطلع إلى ضرورة تنفيذ الرحلات الجوية في المنطقة بالاطلاع على المعلومات حول التغييرات في قواعد الطيران، مبينا أن الإبلاغ وصل إلى عدد كبير من الشركات بينها أوروبية وروسية ومن منطقة رابطة الدول المستقلة.