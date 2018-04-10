الجبير: الرد العسكري ضد النظام السوري غير مستبعد

الرياض - (أ ف ب):

أعلن وزير الخارجية السعودي أن بلاده تقوم باستشارات مع حلفائها حول كيفية الرد على هجوم مفترض بالأسلحة الكيميائية ضد مدنيين في سوريا، دون أن يستبعد في تعليقاته الرد العسكري.

وقال عادل الجبير للصحافيين في باريس خلال مرافقته ولي العهد الامير محمد بن سلمان الذي يزور باريس "موقفنا هو أن هؤلاء المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية يجب أن يحاسبوا ويمثلوا أمام العدالة".

وقال "هناك مشاورات تجري مع عدد من البلدان بالنسبة الى الخطوات التي يجب اتخاذها للتعامل مع القضية".

وعززت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا الضغوط على الحكومة السورية عبر التوعد بالرد بعد اتهامها باستخدام غازات سامة ضد المدنيين في دوما السبت، حيث قضى بحسب تقارير أكثر من 40 شخصا.

وعندما سئل ما اذا كانت السعودية ستشارك في اي عمل عسكري عقابي ضد النظام السوري، قال الجبير "كل ما استطيع قوله هو ان هناك نقاشات حول الخيارات المتوافرة للتعامل مع الامر".

وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الإثنين ان واشنطن تعمل مع بلدان "من الحلف الاطلسي إلى قطر وبلدان أخرى"، مشيرا إلى انه يتم تشجيع الحلفاء للقيام برد مشترك.