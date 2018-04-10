جوتيريش: يتعين إرساء المساءلة بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا

نيويورك (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر المتحدث باسمه، إن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي للتأكد من أن المسؤولين عن الهجمات الكيماوية المشتبه بها في سوريا يخضعون للمساءلة.

وأضاف ستيفان دوجاريك، "المجتمع الدولي ينتظر المساءلة بشأن ما تردد عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

وذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي "نصف أداة"، يمكن أن تثبت حقائق بشأن ما إذا كان الهجوم الكيماوي قد وقع أم لا.

وقال دوجاريك "الحقائق بحاجة إلى إثبات.. ويتعين إرساء المساءلة كذلك".