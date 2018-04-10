 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

أزمة الزمالك سد النهضة الحوت الأزرق محمد صلاح العملية الشاملة 2018

جوتيريش: يتعين إرساء المساءلة بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا

08:19 م الثلاثاء 10 أبريل 2018
جوتيريش: يتعين إرساء المساءلة بشأن الهجمات الكيماوية في سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

نيويورك (د ب أ)

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عبر المتحدث باسمه، إن الأمر متروك لمجلس الأمن الدولي للتأكد من أن المسؤولين عن الهجمات الكيماوية المشتبه بها في سوريا يخضعون للمساءلة.

وأضاف ستيفان دوجاريك، "المجتمع الدولي ينتظر المساءلة بشأن ما تردد عن استخدام الأسلحة الكيماوية".

وذكر أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية هي "نصف أداة"، يمكن أن تثبت حقائق بشأن ما إذا كان الهجوم الكيماوي قد وقع أم لا.

وقال دوجاريك "الحقائق بحاجة إلى إثبات.. ويتعين إرساء المساءلة كذلك".

الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش هجمات كيماوية سوريا مدينة دوما

الخبر التالى:

"البنتاجون" يرفض التعليق بشأن تشويش روسي على طائرات أمريكية بسوريا
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان