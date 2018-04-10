"البنتاجون" يرفض التعليق بشأن تشويش روسي على طائرات أمريكية بسوريا

واشنطن (أ ش أ)

رفض المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، التعليق علي تقارير تفيد بأن الجيش الروسي يعمل على التشويش على طائرات أمريكية خلال تحليقها في الأجواء السورية.

ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم مشيرة إلى أن مسئولين أمريكيين أفادوا في وقت سابق بصحة هذه التقارير.

وقال المسؤولون إن الروس بدؤوا قبل أسابيع التشويش على بعض الطائرات الأمريكية المسيرة في أعقاب هجمات على مدنيين في الغوطة الشرقية يشتبه أن أسلحة كيميائية استخدمت فيها.