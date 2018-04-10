أمير قطر من البيت الأبيض: اتفقت مع ترامب على ضرورة وقف هجمات الأسد

القاهرة - (مصراوى):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور تسير بشكل ممتاز مع قطر، وذلك على هامش استقباله لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في البيت الأبيض بواشنطن.

كما صرح أمير قطر أنه اتفق مع ترامب على ضرورة وقف هجمات الأسد، مؤكدًا أنه والرئيس الأمريكي يريدان أن "تنتهي المأساة في سوريا فوراً.

وأضاف تميم: "لا يمكن التسامح مع من يدعمون الإرهاب".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الزعيمين سيعقدان اجتماعا ثم جلسة غداء عمل، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال الأمن والاقتصاد.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد التقى الاثنين بوزير الدفاع جيم ماتيس، وتأتي زيارته بعد أن أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة إلى الولايات المتحدة استمرت ثلاثة أسابيع.