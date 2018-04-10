ماكرون يقرر ضم رئيس الوزراء اللبناني إلى مباحثاته مع محمد بن سلمان في الإليزيه

وكالات:

قرر الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أن يضم رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إلى محادثات مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى التقاه عصر الثلاثاء فى قصر الإليزيه، على ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأوضح الإليزيه أن "القادة الثلاثة سيتناولون بصورة مقتضبة قبل العشاء الرسمى المواضيع المرتبطة بالاستقرار فى الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادى والثقافى"، كما أن الحريرى مدعو إلى حفل العشاء الرسمى الذى يقيمه ماكرون على شرف ولى العهد.

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، قبل قليل، إلى قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس.

وكان في استقبال ولي العهد السعودي لدى وصوله، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي أبدى رغبة بتعزيز علاقات البلدين التي وصفها بأنها تحالف.