أول سباق دراجات نسائي بالسعودية ينطلق اليوم

الرياض - (د ب أ):

تتأهب 30 فتاة للتنافس في أول سباق للدراجات الهوائية للنساء بالسعودية ، والذي ينطلق في جدة مساء اليوم الثلاثاء ، ويأتي بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي التي شهدتها مكة المكرمة الشهر الماضي.

وسيكون على المتنافسات قطع مسافة عشرة كيلومترات ، على أن يجرى تتويج الفائزات بملعب الجوهرة في إطار استمرار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي وافق السابع من أبريل الجاري ، وكرسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة ، حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" بموقعها على الإنترنت.

وستحصل الفائزات بالسباق على ميداليات وكؤوس من الهيئة العامة للرياضة ، وقد دعت إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة الهوائية بشكل يومي.