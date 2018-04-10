أول سباق دراجات نسائي بالسعودية ينطلق اليوم
الرياض - (د ب أ):
تتأهب 30 فتاة للتنافس في أول سباق للدراجات الهوائية للنساء بالسعودية ، والذي ينطلق في جدة مساء اليوم الثلاثاء ، ويأتي بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي التي شهدتها مكة المكرمة الشهر الماضي.
وسيكون على المتنافسات قطع مسافة عشرة كيلومترات ، على أن يجرى تتويج الفائزات بملعب الجوهرة في إطار استمرار الاحتفالات بيوم الصحة العالمي الذي وافق السابع من أبريل الجاري ، وكرسته الأمم المتحدة هذا العام للتغطية الصحية الشاملة ، حسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" بموقعها على الإنترنت.
وستحصل الفائزات بالسباق على ميداليات وكؤوس من الهيئة العامة للرياضة ، وقد دعت إحدى المشاركات إلى توفير مسارات نسائية يمكن للمرأة أن تمارس فيها قيادة الدراجة الهوائية بشكل يومي.
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