ترامب عن مداهمة مكتب محاميه الخاص: نزاهة المدعي العام "ماتت"

كتبت- هدى الشيمي:

أدان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مُداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمكتب محاميه الخاص وكاتم أسراره مايكل كوهين، أمس الاثنين.

واعتبر الرئيس الأمريكي المداهمة "فخًا" يحكيه مكتب التحقيقات الفيدرالي لمحاميه، وقال في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر إن نزاهة المُدعي العام "ماتت".



وتحدث ترامب، أمس الإثنين، مع الصحفيين والمراسلين وهو في طريقه للالتقاء بالقادة العسكريين، من أجل التوصل إلى قرار بشأن الهجوم الذي شهدته مدينة دوما السورية، ويُشتبه أنه هجوم كيمياوي. وقال الرئيس الأمريكي: "علمت أنهم اقتحموا مكتب محاميّ الشخصي، وهو رجل جيد".

واعتبر ترامب أن "ما حدث يعتبر هجومًا على بلادنا. بالمعنى الحقيقي، إنه هجوم على ما ندافع عنه جميعًا"، وتُشير مجلة نيويروكر إلى أن ترامب كان يتحدث عن مداهمة المحققين لمكتب كوهين، ولكنه جعل الأمر يبدو خطيرًا، وتكلم عنه وكأنه خيانة.

وقال ستيفان راين محامي كوهين إن عناصر "الإف بي آي" صادروا وثائق اتصالات بين كوهين ووكلاء له، بعضها كان بطلب من المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في مزاعم وجود روابط بين روسيا وحملة ترامب الرئاسية. وأكد أن ما فعله المحققون كان غير مناسب وغير ضروري.

يُشار إلى أن كوهين اعترف في فبراير الماضي أنه دفع مبلغ 130 ألف دولار، قبل الانتخابات الأمريكية عام 2016، للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز، اسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، بهدف اسكاتها حول علاقتها المزعومة بالرئيس الأمريكي.

وصرّح ترامب الأسبوع الماضي أنه لم يعلم بشأن دفع كوهين المبلغ لدانيالز.