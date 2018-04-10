المغاربة هم أكثر الحاصلين على الجنسيات الأوروبية

القاهرة - مصراوي:

أعلن مكتب الإحصاء الأوروبي أن البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منحت الجنسية لقرابة مليون شخص خلال عام 2016، واحتل المغاربة المركز الأول وفقا لتقارير إعلامية.

ووفق بيانات المكتب الإحصائي، فقد جاء المغاربة أولا بواقع 101 ألف و300 مغربي، يليهم الألبان 67 ألفاً و500 شخص.

كما منحت دول أوروبية مختلفة الجنسية لـ41 ألفاً و700 شخص من الهنود، و32 ألفاً و900 شخص من الوافدين الباكستانيين.

وحصل 89 في المئة من المغاربة المذكورين على الجنسية الإسبانية، والإيطالية، والفرنسية، في حين حصل 97 في المئة من الألبانيين على الجنسية الإيطالية واليونانية.

كما حصل 60 في المئة من الهنود والباكستانيين على الجنسية البريطانية.

وأخذ 32 ألفاً و800 تركي جنسيات بلدان الاتحاد الأوروبي، أكثر من 50 في المئة منهم حصلوا على الجنسية الألمانية.

وأظهرت البيانات أن 29 ألفاً و700 من مواطني رومانيا، و19 ألفاً و800 مواطن من بولندا حصلوا على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى.

في حين تقدم 6 آلاف و555 مواطناً بريطانياً بطلب الحصول على جنسيات البلدان الأوروبية الأخرى، مع إجراء بلادهم مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.