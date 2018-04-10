المرصد السوري: قافلة مهجري دوما تصل ريف حلب الشمالي الشرقي

القاهرة - (د ب أ):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء بوصول الدفعة الأولى من مهجري دوما من المقاتلين والمدنيين إلى منطقة معبر أبو الزندين الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام، ومناطق سيطرة قوات عملية "درع الفرات" بريف حلب الشمالي الشرقي .

وقال المرصد ، في بيان صحفي اليوم ، إن القافلة تضم أكثر من 65 حافلة تحمل على متنها المئات من المقاتلين مع عوائلهم ومدنيين رافضين للاتفاق بين فيصل جيش الإسلام التابع للمعارضة السورية والروس وممثلي النظام ، ويترقب دخولها إلى مناطق سيطرة قوات "درع الفرات" بريف حلب .

وكانت القافلة انطلقت ليل أمس الاثنين نحو الشمال السوري بعد تجمعها عند أطراف الغوطة الشرقية.

وحسب المرصد ، من المرتقب أن تخرج اليوم دفعة كبيرة من المهجرين من مقاتلي جيش الإسلام وعوائلهم والمدنيين الرافضين للاتفاق.