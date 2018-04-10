فرنسا: هناك ردّ إذا تم تجاوز الخط الأحمر بسوريا

القاهرة - مصراوي:

أكد الناطق باسم الحكومة الفرنسية الثلاثاء أن "إذا تم تجاوز الخط الأحمر" في سوريا، فسيكون هناك "ردّ"، مشيرا الى أن المعلومات التي تبادلها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي دونالد ترامب "تؤكد مبدئيا استخدام أسلحة كيميائية" - بحسب سكاي نيوز.

وصرّح بنجامان جريفو لإذاعة "اوروبا 1" أنه: "إذا ثبتت المسؤوليات ورئيس الجمهورية (الفرنسية) كررها مرات عديدة، إذا تم تجاوز الخط الأحمر فسيكون هناك ردّ".

وأضاف: "رئيس الجمهورية ورئيس الولايات المتحدة تبادلا معلومات تؤكد مبدئيا استخدام اسلحة كيميائية".

ووزعت الولايات المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر مشروع قرار معدلا، كان جرى طرحه للمرة الأولى في أول مارس، وسط تحذير من الرئيس دونالد ترامب من أن "ثمنا باهظا سيدفع" لما يشتبه بأنه هجوم دام بغاز كيماوي استهدف بلدة دوما التي تسيطر عليها المعارضة يوم السبت الماضي.

وكان من المفترض أن تضمن روسيا نزع سوريا مخزونها من الأسلحة الكيميائية في سبتمبر 2013، لكن اتهامات وجهت إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد بشن عدة هجمات كيميائية على معاقل المعارضة مذاك.